На Закарпатті затримали п’яного водія, який смертельно травмував пішохода і зник з місця ДТП

Вчора, 1 листопада, близько 19:00, до поліції надійшло повідомлення про смертельну аварію у місті Рахів. Свідок ДТП повідомив, що після наїзду на пішохода, водій на автомобілі зник з місця автопригоди.

За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої встановили, що рухаючись автодорогою «Мукачево-Рогатин», неподалік автозаправної станції у місті Рахів водій допустив наїзд на пішохода – 48-річного жителя райцентру. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На пошуки водія-втікача було задіяно особовий склад Рахівського відділення поліції.

Винуватця аварії розшукали. Поліцейські з’ясували, що наїзд на пішохода скоїв 42-річний житель райцентру. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік на автомобілі «ВАЗ-2108», не впорався з керуванням та збив потерпілого.

Наразі водія затримали у порядку статті 208 КПК України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області