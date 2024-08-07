Судитимуть ОЗГ, яка продавала підробку під виглядом люксового бренду

Слідчі довели протиправну діяльність зловмисників. Нині досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що восьмеро осіб здійснювали продаж електронних приладів та пристроїв й аксесуарів до них з логотипом світової торгової марки. Загальна сума матеріальної шкоди, заподіяної іноземній компанії внаслідок дії організованої групи, становить понад 27 мільйонів гривень.

Під час проведення ряду обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили 8,4 тисячі одиниць контрафактної продукції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилось слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу відділу кіберполіції в Черкаській області ДКП НП України, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направили до суду.

Відділ комунікації поліції Черкаської області