Судитимуть полончанина, який побив товариша молотком під час застілля

Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Подія відбулась на початку березня у м. Полонне. Давні знайомі відпочивали за чаркою, як раптом між ними почалась суперечка, яка переросла у бійку.

32-річний чоловік наніс опоненту удар в обличчя, після чого, взявши до рук молоток, вдарив ним жертву по голові.

З травмами голови потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні. Отримані тілесні ушкодження експерти віднесли до категорії середньої важкості. Правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження.

Наразі за свої дії підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області