Судитимуть посадовця, через дії якого розтрачено майже 20 тонн дизпалива військової частини на Донеччині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника логістики однієї з військових частин на Донеччині, через зловживання якого військова частина «втратила» 20 тонн дизельного пального.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Під час дії воєнного стану військова частина уклала договір з київською компанією про постачання до підрозділу продуктів харчування та питної води. За умовами договору транспортування до частини на територію Донеччини мала здійснювати компанія-постачальник.

Однак начальник логістики військової частини домовився з представником компанії про те, що доставку харчів та питної води військова частина буде перевозити зі складів постачальника власним транспортом. За це, комерсант надаватиме йому грошову «компенсацію» готівкою за витрачене пальне.

Так, всупереч договору було безпідставно розтрачено майже 20 тонн дизельного пального загальною вартістю 365 тис. гривень, яке перебувало на балансі військової частини.

Начальник логістики військової частини обвинувачується у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Також суд арештував автомобіль обвинуваченого.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР

