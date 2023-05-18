Судитимуть посадовицю Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно посадовиці Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що обвинувачена всупереч закону, зловживаючи своїм службовим становищем, погодила накази про передачу 17 земельних ділянок загальною площею понад 33 га, які перебували у постійному користуванні фермерського господарства, у приватну власність третім особам.

Як наслідок, з власності держави незаконно вибули землі вартістю майже 2 млн грн.

Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури