Судитимуть прокремлівського блогера, затриманого у київському монастирі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина України з обвинуваченням у державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

На виконання завдань російських кураторів чоловік готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди. Вказані публікації розміщувалися на російських сайтах, активно «розганялися» пропагандистами в інтернеті та соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів.

У цих статтях він заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Популяризував та героїзував Російську Федерацію та її президента, наголошував на «високій місії» РФ в світі та її «жертовності».

При цьому негативно та упереджено висловлювався відносно державних діячів України, її мови та культури.

Отримані висновки експертизи підтверджують, що вказані виступи містили інформацію, спрямовану на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, внесення розбрату між армією і народом, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері, що є складовою підривної діяльності.

У серпні 2022 року чоловіку було повідомлено про підозру у державній зраді. Після цього він почав переховуватися від правосуддя та був оголошений у розшук.

За результатами проведених слідчо-оперативних дій правоохоронцям вдалося встановити його місце надходження та затримати на території одного з монастирів УПЦ (МП) в м. Києві, де він переховувався.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду.

Чоловік перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання від 12 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу СБУ.

Київська міська прокуратура