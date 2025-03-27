Судитимуть прикарпатця, який під час конфлікту зарізав чоловіка своєї сестри

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річному жителя Калуського району за фактом умисного вбивства (ч.1.ст.115 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді 2024 року обвинувачений позбав життя 48-річного мешканця села Ясень, який був чоловіком його сестри. Вони проживали в одному будинку, а того дня між потерпілим та його дружиною виник конфлікт. До сварки долучився й брат, схопивши кухонний ніж, він завдав ним три удари у груди чоловіку.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура