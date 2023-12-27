За нанесення смертельних ушкодження односельцю жителя Вараського району взято під варту

Засідання Зарічненського суду щодо обрання запобіжного заходу 52-річному підозрюваному в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, відбулося учора, 26 грудня.

Нагадаємо, двома днями раніше близько 16 години зловмисник завдав удар кулаком в голову 45-річному односельцю за те, що він у місцевому магазині села Тиховиж ненароком пролив алкоголь на його одяг.

Від медичної допомоги відразу на місці події потерпілий відмовився. Утім, коли ввечері самопочуття чоловіка погіршилось — його госпіталізували в реанімацію, де від отриманих травм він помер.

У рамках кримінального провадження розпочатого за частиною 2 статті 121 КК України, поліцейські затримали 52-річного жителя села Тиховиж в порядку статті 208 КПК України.

За погодження прокуратури йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави.

Підозрюваний свою провину визнає та пояснює, що тілесні ушкодження наніс з необережності.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області