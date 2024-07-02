Судитимуть псевдоволонтера, який ошукав військовослужбовця

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканець міста Лозова в листопаді 2022 року випадково зустрівся зі своїм знайомим, який є військовослужбовцем ЗСУ. У ході розмови захисник повідомив, що є потреба в квадрокоптері для виконання завдань під час бойових дій.

25-річний чоловік швидко «зорієнтувався» та зазначив, що займається волонтерською діяльністю і може допомогти в цьому. В ході подальшого листування в месенджері він розказав, що має в наявності коптер і, щоб отримати його, необхідно переказати передоплату в розмірі 30 тисяч гривень.

Військовослужбовець, довіряючи знайомому, скинув йому гроші на банківську картку, після чого той перестав виходити на зв’язок, привласнивши вказану суму.

Досудове розслідування — Лозівський РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура