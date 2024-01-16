Судитимуть путінську однопартійку з Вінниці

Прокурорами Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 32-річної уродженки м. Вінниці, нині жительки м. Москви, за обвинуваченням у закликах до повалення конституційного ладу в Україні, здійсненні інформаційної діяльності на підтримку держави-агресора, пропаганду війни та звеличення окупантів (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними сторони обвинувачення, колишня вінничанка з 2015 року почала працювати у москві з провладними структурами й організаціями та згодом стала членом всеросійської політичної партії «единая россия».

Свою проросійську позицію та партійну риторику обвинувачена публічно демонструвала у соцмережах, публікуючи матеріали на підтримку путінського режиму й водночас паплюжачи Україну та її народ.

Вона схвалювала анексію російською федерацією Криму, територій Донецької й Луганської областей у 2014 році, а в 2022-му – окупацію Херсонської та Запорізької областей і їх так зване «приєднання» до рф.

Також фігурантка закликала військовослужбовців ЗСУ скласти зброю перед росіянами.

У грудні 2022 року прокремлівська активістка провела у москві публічну презентацію книги власного авторства «Украина как культурное наследие России: от основания – до краха». У ній українську Революцію Гідності називає «кривавим переворотом», українську владу – «неонацистським режимом» та повторює усі інші наративи «русского мира».

Протиправна діяльність жінки стороною обвинувачення документувалася за процедурою in absentia та підтверджена відповідними експертизами.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури