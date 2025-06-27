Судитимуть рецидивіста, який через сусідський шум кинув з вікна квартири гранату на припарковані автомобілі (фото)

Слідчі оголосили порушнику про підозру. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталася в квітні цього року в Подільському районі столиці. Тоді на місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.

Поліцейські оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний 42-річний киянин, мешканець цього ж будинку. Чоловік скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля Volkswagen та пошкодила ще один, Peugeot, що стояв неподалік.

Як пояснив порушник, боєприпас він кинув через шум від сусідів, який йому заважав. Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. Виявилось, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство, спричинення тілесних ушкоджень, крадіжки та наркозлочини.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, – придбання, носіння та зберігання бойового припасу, вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу; ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, із застосуванням іншого предмета спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Санкція статей передбачає найтяжче покарання до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва