Судитимуть російського окупанта, який застрелив чоловіка та ледь не вбив його 14-річного сина, які їхали за гуманітаркою в Бучі

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно військовослужбовця 2 оперативної роти Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Ярославській області за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, у березні 2022 року під час окупації Бучі 14-річний хлопець разом з батьком їхали на велосипедах до пункту видачі гуманітарної допомоги. На одній з вулиць їх зупинив обвинувачений. Беззбройні мирні мешканці мали білі пов’язки, що свідчило про їх приналежність до цивільного населення. Вони повідомили військовослужбовцю РФ, що не становлять для нього небезпеки.

Попри це окупант здійснив два прицільні смертельні постріли спочатку в чоловіка, а потім – намагався вбити неповнолітнього. Коли хлопець впав на землю, обвинувачений ще раз вистрілив йому в область голови. Остання куля влучила у капюшон куртки потерпілого. Юнак продовжив лежати на землі вдаючи мертвого, поки військовослужбовець РФ не залишив місце злочину.

Після цього поранена дитина побігла до найближчого будинку, де йому надали першу медичну допомогу.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГВ КІБ УСБУ у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура