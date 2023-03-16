Судитимуть шахрая, який привласнив земельну ділянку та дві квартири у столиці

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця столиці, який обвинувачується у шахрайському заволодінні земельною ділянкою та двома квартирами у місті Києві (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник придбав завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України та правовстановлюючі документи на земельну ділянку та дві квартири, які є відумерлою спадщиною та належать територіальній громаді столиці.

Використовуючи підроблені документи, зловмисник зареєстрував за собою право власності на вказані об’єкти нерухомості, та у подальшому, з метою легалізації незаконно набутого майна, відчужив їх добросовісним набувачам.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні за клопотанням окружної прокуратури на земельну ділянку та квартири накладено арешт.

Вартість заарештованого майна становить близько 1, 6 млн грн.

Наразі обвинувачений утримується під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура