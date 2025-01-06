Судитимуть співорганізатора та трьох членів ОЗГ, які збували кокаїн та психотропи у столиці

За процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний щодо чотирьох осіб, що займалися збутом наркотичних та психотропних речовин через Telegram, а також з рук в руки (ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306 КК України).

Встановлено, що організували наркобізнес двоє чоловіків, залучивши трьох спільників. Покупців наркотиків знаходили через створений Telegram-канал, який самі ж адміністрували. Замовлення клієнтам доставляли орендованими автомобілями.

Кожен з фігурантів відповідав за окремий напрямок роботи групи – поставку наркотиків та психотропів, зберігання, фасування, доставку та збут, облік доходів та ведення бюджету.

Отриманий дохід чоловіки розділяли між собою, частину коштів витрачали на розвиток «бізнесу» – оренду приміщень та автомобілів.

У фігурантів вилучили близько 110 г кокаїну, майже 2,2 кг канабісу, понад 2 тис. коробок з електронними цигарками та 1 400 картріджей до них, що містили близько 5,4 кг. екстракту канабісу, ємкості з маслами канабісу, пігулки МДМА.

Матеріали досудового розслідування відносно п’ятого учасника групи – організатора – виділено в окреме провадження, триває ознайомлення з ними стороною захисту.

Пресслужба Київської міської прокуратури