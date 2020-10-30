На Днепропетровщине 89-летний пенсионер с ножом едва не убил незнакомца, выгуливавшего собаку

На Днепропетровщине психически нездоровый 89-летний мужчина едва не убил прохожего.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, в июне 2020 года пенсионер увидел незнакомца, который выгуливал собаку возле жилых домов в городе Терновка. Воспринимая поведение животного как агрессивное, обвиняемый пытался ее ударить, а когда хозяин бросился защищать собаку, нанес ему удар ножом в грудную клетку. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, травма оказалась не смертельной.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, злоумышленник страдает хроническим психическим заболеванием в форме выраженных расстройств личности и поведения вследствие травмы головного мозга и хронической алкогольной интоксикации.