На Волині за грабіж судитимуть жителя Донеччини

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем Донецької області на Волині грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під’їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.

Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.

Міру покарання йому обере суд.

Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Пресслужба обласної прокуратури