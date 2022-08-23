На Волині за грабіж судитимуть жителя Донеччини
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем Донецької області на Волині грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під’їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.
Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.
Міру покарання йому обере суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Пресслужба обласної прокуратуриTweet