Судитимуть так звану «омбудсмена ЛНР»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена у жовтні 2021 року добровільно погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду так званого «уповноваженого з прав людини» окупаційної адміністрації «ЛНР».

Перебуваючи на посаді, жінка виконує вказівки незаконно створеного органу окупаційної влади, надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Також вона активно займається інформаційною діяльністю, направленою на порушення територіальної цілісності України, підтримку дій держави-агресора, у тому числі у проведенні збройної агресії проти України.

У звʼязку із перебуванням обвинуваченої на тимчасово окупованій території міста Луганська, у липні поточного року Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на проведення стосовно неї спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

Київська міська прокуратура