У Хмельницькому затримано трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон
Державне бюро розслідувань продовжує вживати активних заходів щодо недопущення функціонування незаконних схем переправлення за кордон чоловіків призовного віку.
Так, працівники ДБР у Хмельницькому затримали трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.
У взаємодії з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією було викрито схему переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян України під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб однієї з військових частин Хмельницького.
Схему організував військовослужбовець цієї частини та залучив до протиправної діяльності ще двох підлеглих.
За свої послуги ділки брали в еквіваленті від 2 тис. доларів США.
Задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано «на гарячому» — під час отримання частини плати — 600 доларів США. Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень.
Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо оголошення трьом затриманим про підозру.
Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабарництво), ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді тримання під вартою на строк до п’яти років.
Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька прокуратура у військовій сфері.Tweet