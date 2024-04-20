Мешканця Сосниці на Чернігівщині затримали за вбивство знайомого

Група реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 (селище Сосниця) Корюківського райвідділу поліції, відпрацьовуючи вечірній виклик за фактом бійки у селищі, виявила тяжко травмованим 55-річного місцевого мешканця. Згодом потерпілий помер у лікарні. Причетну до злочину особу затримано.

19 квітня після дев’ятої вечора до поліції повідомили про бійку у Сосниці. За викликом негайно вирушили поліцейські підрозділу реагування.

На місці події правоохоронці виявили, що бійка сталася між двома місцевими мешканцями, 1969 та 1978 років народження, під час спільного вживання спиртних напоїв. В процесі розвитку конфлікту молодший суперник підручними засобами завдав старшому тяжких тілесних ушкоджень, від яких потерпілий помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Менського відділення поліції Корюківщини. Правоохоронці провели огляд місця події з вилученням ймовірного знаряддя злочину, опитали очевидців та свідків, провели інші передбачені слідчі та розшукові дії.

45-річного громадянина, причетного до смертельного побиття знайомого, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські помістили чоловіка до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 статті 121 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області