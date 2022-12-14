В Україні арештували нерухомість великої аптечної мережі, пов’язаної з РФ

В Одеській області заарештувано велику мережу аптек через зв’язок власників з Російською Федерацією та несплату податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Як зазначається у повідомленні БЕБ, власники цієї аптечної мережі були громадянами Росії та ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У межах слідчих дій загалом заарештовано 11 житлових приміщень, 23 нежитлових споруди та одну земельну ділянку. Орієнтовна вартість заарештованої нерухомості становить 102,5 млн гривень.

Крім того, слідством встановлено, що керівники цієї компанії, основним видом діяльності якої була роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах, у період 2017-2021 років не сплатили податок на прибуток та податок на додану вартість загальною сумою понад 142 млн гривень.

“Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)”, – йдеться у повідомленні.