Судитимуть трьох експатрульних із Мелітополя, які працюють на окупаційну владу

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх патрульних із Мелітополя за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після захоплення частини території Запорізької області троє співробітників відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського РУП погодились на пропозицію окупантів та отримали посади в незаконно створеному «правоохоронному органі» на території Мелітополя.

Працюючи на ворога, вони патрулювали територію Мелітопольської громади, схиляли діючих українських правоохоронців до співпраці з окупаційною владою, виконували злочинні вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура