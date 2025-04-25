Судитимуть трьох експатрульних із Мелітополя, які працюють на окупаційну владу

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Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх патрульних із Мелітополя за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після захоплення частини території Запорізької області троє співробітників відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського РУП погодились на пропозицію окупантів та отримали посади в незаконно створеному «правоохоронному органі» на території Мелітополя.

Працюючи на ворога, вони патрулювали територію Мелітопольської громади, схиляли діючих українських правоохоронців до співпраці з окупаційною владою, виконували злочинні вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура

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