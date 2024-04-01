Судитимуть трьох окупантів, які під час захоплення села на Харківщині застрелили чоловіка за зауваження

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного російського військового за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України), та ще двох військовослужбовців зс рф віком 23 та 25 років за фактом пособництва у вказаному злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обвинувачені — троє військовослужбовців військової частини №54096 зс рф, уродженці республіки Дагестан.

За даними слідства, 3 травня 2022 року вони приїхали на автомобілі «Нива» до захопленого с. Макарове Богодухівського району. На той час ці військові базувались в окупованому селищі Козача Лопань.

Вони зайшли до сільськогосподарського підприємства та побачили 70-річного місцевого мешканця, який працював там охоронцем та доглядав за худобою.

Російські військові почали стріляти з вогнепальної зброї у бік тварин. Чоловік зробив обвинуваченим зауваження, що постріли лякають худобу.

Окупанти обурились, але поїхали з місця. Вже 5 травня вони знову приїхали до села Макарове та побачили, що чоловік йде на роботу.

33-річний військовий вийшов з автівки і зробив два постріли у спину місцевому мешканцю. Ще двоє обвинувачених спостерігали, щоб не було свідків убивства.

Потерпілий загинув на місці.

Після цього окупанти почали штовхати загиблого ногами, перевіряючи чи дійсно він помер. Переконавшись, що чоловік мертвий, вони поїхали з місця.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України, Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура