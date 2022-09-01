Судитимуть українця і грузина, які у Ковелі відібрали у чоловіка більше мільйона гривень

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 28-річним волинянином та 30-річним раніше судимим громадянином Грузії у Ковелі розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах, із проникненням у приміщення (ч. 4 ст. 187 КК України).

Слідство встановило, що удень 10 лютого 2022 року спільники приїхали у Ковель, вистежили потерпілого та, напавши на нього у під’їзді будинку, заволоділи сумкою з грошима в різній валюті на суму понад мільйон гривень.

Невдовзі обидва обвинувачених, які перебувають під вартою, постануть перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, із проникненням у приміщення, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури