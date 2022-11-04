На Житомирщині водій на трасі збив на смерть подружжя

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада близько 18:05 на 247 км автодороги Київ-Чоп, у с. Дідовичах Новоград-Волинського району. У результаті наїзду автомобілем від отриманих травм загинуло подружжя місцевих жителів. Розпочато досудове розслідування.

Попередньо, водій автомобіля «Opel Astra», 38-річний житель Київської області, рухаючись трасою у напрямку Новоград-Волинського, здійснив наїзд на двох велосипедистів, які переходили проїжджу частину.

У результаті ДТП 41-річний чоловік та 38-річна жінка, місцеві жителі, від отриманих травм загинули на місці.

Нині слідчі з’ясовують всі обставини події у рамках розпочатого кримінального провадження. Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують пішоходам про суворе дотримання безпечної поведінки. Дорогу слід переходити виключно у встановлених місцях, перед цим переконавшись, що водії транспортних засобів помітили та зрозуміли ваші наміри. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Для вашої зручності обирайте флікери у будь-якому вигляді: браслети, наклейки, стрічки, жилети, елементи або навіть рефлективний одяг.

Відділ комунікації поліції Житомирської області