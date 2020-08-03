За фактом підпалу автівки у центрі столиці слідчі розпочали кримінальне провадження

На місці правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив шини на транспортному засобі. Із затриманим спілкуються слідчі.

Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району.

Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення. Встановлюються обставини події та мотиви вчинку.

Відділ комунікації поліції Києва