Судитимуть військового посадовця з Харківщини, який заробляв на своїх підлеглих

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника групи персоналу батальйону однієї з бригад ТРО Харківської області. Він брав гроші у бійців за надання допомоги у розв’язанні їх проблем по службі.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що посадовець зібрав 1 млн 50 тис. гривень з 14 військовослужбовців, яким пообіцяв перевести їх до іншої, новоствореної військової частини.

Також він пообіцяв допомогти підлеглому, якого затримали правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння. За 180 тис. гривень посадовець брався «вирішити питання» щодо не притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

Насправді ніякої «допомоги» нікому посадовець і не планував надавати, а просто таким чином виманював гроші в підлеглих.

Посадовець обвинувачується у шахрайстві та зловживанні впливом (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

ДБР