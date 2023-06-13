Судитимуть вінничанина, який вербував чоловіків у лави «вагнерівців» 

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури за фактом державної зради до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 43-річного жителя м. Вінниці (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що за завданням представників спецслужб рф чоловік протягом листопада – грудня 2022 року підшуковував та вербував до складу так званої приватної військової компанії «Вагнер» (також відома як ПВК «Ліга») жителів м. Вінниці для їхньої подальшої участі у бойових діях проти України. Він пропонував кандидатам грошову винагороду від 2 до 4 тис. дол. на місяць.

Зокрема таку «пропозицію» прийняв вінничанин, який раніше відбував ув’язнення разом з обвинуваченим в одній з установ виконання покарань. У військовому формуванні новобранець мав виконувати завдання, пов’язані з охороною стратегічно важливих російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Про успішне вербування обвинувачений прозвітував куратору-«вагнерівцю», від якого натомість отримав детальні інструкції про перехід завербованого на бік ворога.

Обвинуваченого було затримано у м. Вінниці, та на час слідства судом до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури