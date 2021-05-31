На Сумщині поліцейські попередили замовне вбивство свідка злочину

Сьогодні працівниками поліції, під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури, повідомлено про підозру 50-річному місцевому жителю, який у 2017 році організував замовне вбивство, а після його розкриття у 2021 році хотів позбавитись від свідка (ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 9, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у 2017 році в місті Охтирка до приміщенні лотереї вночі зайшов чоловік у масці, вистрілив у одного із відвідувачів закладу та втік. Від отриманого поранення 48-річний місцевий житель помер на місці події.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 31-річний житель Охтирського району. Наразі йому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено також спільника підозрюваного, який знав про обставини вбивства, більш того, допомагав приховати злочин. Зокрема, після вбивства розібрав пістолет та викинув у річку. Він відповідатиме за приховування особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Працівники поліції встановили, що це було замовне вбивство, більш того, замовник, після того, як вбивство було розкрите, щоб уникнути викриття, запропонував знайомому 10 тисяч доларів США за вбивство чоловіка, який знав обставини злочину та викидав пістолет у річку.

А вже 29 травня 2021 року після того, як «кілер» показав замовнику фото з нібито місця вбивства, той передав йому частину від обумовленої суми. Після передачі коштів чоловіка затримали поліцейські. Слідство триває. // Панорама