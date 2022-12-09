Судитимуть заступника начальника колонії на Херсонщині, який працював на окупантів

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно заступника начальника державної установи «Голопристанська виправна колонія №7», який працював на загарбників під час тимчасової окупації Херсонської області.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після російського вторгнення посадовець добровільно почав працювати на окупаційну адміністрацію та отримав від загарбників «посаду» виконувача обов’язків начальника колонії.

Він займався організацією роботи окупаційної влади на захоплених територіях Херсонської області, набирав працівників до колонії. Виконував вказівки росіян щодо протидії українським Силам оборони.

Посадовець обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.

ДБР