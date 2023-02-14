Судитимуть жінку, яка користувалася довірою і крала гроші через онлайн-банкінг

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річної жінки за фактом крадіжки, вчиненої повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року мешканка смт Козача Лопань зверталась до свого колеги з проханням позичити у нього мобільний телефон та вигадувала для цього різні приводи. Декілька разів жінка пояснювала, що на її пристрої не працює інтернет, а їй терміново необхідно перерахувати гроші матері, а іншого разу озвучила іншу версію — начебто їй потрібно зробити телефонний дзвінок.

Чоловік, довіряючи обвинуваченій, передавав їй телефон. Жінка, отримавши таким чином доступ до пристрою та банківського застосунку, встановленому на ньому, перерахувала гроші з його картки на картку своєї знайомої.

Від дій жінки постраждав не лише її колега. У вересні до обвинуваченої звернувся літній чоловік з проханням допомогти перерахувати гроші через онлайн-банкінг. Замість допомоги жінка обікрала чоловіка, перерахувавши гроші з його рахунку на рахунок своєї знайомої.

Сума шкоди, завданої потерпілим, складає майже 150 тис. грн.

Справу розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура