Житель Рівненщини задля розваги 5 разів повідомив у поліцію, що вбив дружину

Суд присудив чоловіку пів року виправних робіт.

На Рівненщині чоловіку суд присудив пів року виправних робіт за те, що задля розваг той п’ять разів напідпитку дзвонив у поліцію та казав, що вбив свою дружину.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише “Радіотрек”. Обвинувачений сплачуватиме державі 10% від свого заробітку.

Інцидент стався у селі Устя Рівненського району (колишній Корецький район) третього листопада 2021 року.

Чоловік разом із друзями відпочивав у бесідці неподалік річки Корчик. Близько 19:00 він п’ять разів зателефонував до районного відділку поліції та казав, що вбив свою дружину.

Коли поліція виїхала на місце ймовірної події, заявник сказав, що таким чином вирішив розважитись.

На чоловіка за свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину відкрили кримінальне провадження, потім справу передали в суд. // Діло