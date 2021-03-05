Замдиректора «Укроборонпрома» подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Государственный концерн «Укроборонпром» начал служебное расследование с целью проверки касательно деятельности заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту Михаила Морозова. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

«Нардеп от депутатской группы «Довира» Андрей Кот заявил о «явной принадлежности» заместителя генерального директора «Укроборонпрома» по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность «как руководителя тогдашнего спецэкспорта «Прогресс» с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки», — говорится в сообщении.

Так, целью служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в отношении Морозова.

«Государственный концерн «Укроборонпром» находится на этапе реформы, призванной, в частности, свести на нет хотя бы мизерную вероятность коррупционной составляющей, прямого политического влияния и построить прозрачную и открытую систему корпоративного управления в интересах Украины и защиты границ нашего государства от страны-агрессора», — говорится в сообщении.

На время служебного расследования Морозов будет находиться в отпуске и прекратит выполнение служебных обязанностей.

Отмечается, что о результатах служебного расследования будет сообщено дополнительно. // РБК-Украина