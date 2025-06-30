Судитимуть жінку, яка забирала документи і банківські картки та змушувала жебракувати вразливу категорію осіб

Прокурорами Сумської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки, яка змушувала осіб вразливої категорії населення займатись жебрацтвом та відбирала кошти.

Слідством встановлено, що обвинувачена підшукувала осіб, які потрапили в тяжкі життєві обставин та, користуючись їх уразливим станом, а в деяких випадках психічними розладами, залучала до зайняття жебрацтвом.

При цьому жінка забирала в потерпілих паспорти та банківські картки, обіцяючи їм належні умови існування. Однак фактично відбирала всі отримані від подачок кошти та продукти харчування, а також погрожувала фізичною розправою, якщо потерпілі відмовлялись просити милостиню.

Більш того, в однієї жінки обвинувачена забрала банківську карту, на яку їй щомісячно нараховувалась пенсія. При цьому вона змінила пін-код, щоб власниця не мала до картки доступу, та особисто систематично знімала кошти потерпілої та витрачала на власні потреби.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 149 (вербування з метою примусового втягнення у зайняття жебрацтвом), ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) КК України.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління за оперативного супроводу Управління міграційної поліції ГУНП в Сумській області та Управління СБУ в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура