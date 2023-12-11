Судитимуть жінку, яка займала керівну посаду в окупаційній адміністрації Херсона

За процесуального керівництва Скадовської окружної та Херсонської обласної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки селища Зеленівка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачена у серпні 2022 року зайняла посаду «начальника отдела информационной работы и документооборота» у незаконно створеному органі влади – «Управлении труда и социальной политики г. Херсона». А в жовтні 2022 року, коли окупанти реорганізували його в «Управление труда и социальной политики Херсонского городского округа», очолила там «відділ кадрів».

На цих посадах жінка виконувала загальне керівництво відділами, відповідала за документацію, займалася підбором персоналу. Організовувала «навчання» і підвищення «кваліфікації» працівників відділу.

Наразі обвинувачена утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

За вчинене їй загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю аналогічним строком з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Скадовська окружна прокуратура