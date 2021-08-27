У Львові поліцейські розшукують вбивцю таксиста

Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місцеперебування нападника та обставини вчинення злочину, правоохоронці просять зголоситися на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції.

Сьогодні, 27 серпня, о 10.40, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Василя Стуса у Львові поранено чоловіка.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1, оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, до одного з закладів громадського харчування забіг чоловік з сильною кровотечею, який повідомив, що у нього стріляли. Він був доставлений у лікарню, проте, незважаючи на зусилля медиків, помер внаслідок отриманого поранення.

Правоохоронці встановили особу загиблого — 64-річного львів’янина, який працював таксистом.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

Усіх, хто володіє інформацією про цю подію, просимо зголоситися на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Львівської області