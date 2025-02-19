Судитимуть жительку Березівщини, яка вдарила ножем співмешканця

За спричинення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку правопорушниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо: подія сталася у грудні минулого року за місцем мешкання цивільного подружжя.

Під час досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури, поліцейські встановили: співмешканці разом вживали алкогольні напої, коли чоловіку зателефонувала знайома дівчина. На ґрунті ревнощів жінка почала сваритись, а в розпал конфлікту схопила ножа, вдарила ним чоловіка в живіт і пішла спати.

«Швидку» 42-річному потерпілому викликав батько, який завітав до сина в гості і виявив його скривавленим на ліжку. Про пацієнта медики сповістили поліцію. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, йому було спричинене тяжке тілесне ушкодження у вигляді колото-різаного проникаючого поранення кишківника з крововиливом у черевну порожнину.

39-річну правопорушницю слідчі затримали в процесуальному порядку. На час слідства суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Провівши низку експертиз та інших слідчих дій, зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігурантці обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Березівський районний відділ поліції Одещини