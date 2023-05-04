Судитимуть жителя Нововолинська, який продавав заборонені ліки

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені про вчинення 42-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, а також про незаконне придбання та зберігання ним бурштину, законність якого не підтверджена відповідними документами (ч.ч. 1,2 ст. 307, ч.ч. 1,3 ст. 321, ч.1 ст. 240-1 КК України).

За даними слідства, чоловік лише упродовж лютого 2023 року сім разів незаконно збував охочим у Нововолинську лікарські засоби, в тому числі такі, які містили у складі наркотичні речовини.

Таблетки з умістом метадону та димедролу знайшли правоохоронці також під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.

Там же виявили і майже 400 г бурштину, жодних документів про законність походження якого волинянин не мав.

Далі – слово за судом.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури