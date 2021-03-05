На Київщині затримано фотографа, якого підозрюють у створенні порноконтенту з малечею у дитсадку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 49-річному мешканцю Київщини за фактами виготовлення, збуту і розповсюдження зображень, що містять дитячу порнографію та примушування неповнолітніх до участі у створенні фото порнографічного характеру, вчинених повторно (ч.4,5 ст.301 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік з 2016 року залучав до зйомок порнографічного характеру малолітніх дітей. Він видавав себе за професійного фотографа та, під приводом фільмування святкових заходів, входив у довіру керівництва та вихователів одного з дошкільних закладів області, лишався з дітьми на одинці в окремому приміщенні, а потім схиляв їх до зйомок порнографічного характеру. У подальшому, незаконну продукцію зловмисник збував через мережу Інтернет.

Експертизою підтверджено, що вказані фото містять зображення відвертої сексуальної поведінки і є дитячою порнографією.

На даний час встановлено більше 50 малолітніх потерпілих.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Викрито чоловіка ювенальними прокурорами спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинності Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура