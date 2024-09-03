Судитимуть жителя Одещини, який вчиняв домашнє насильство над дружиною та порушив обмежувальний припис суду

Правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Між подружжям, яке мешкає в одному з сіл Кодимської територіальної громади, іноді виникали сварки через побутові непорозуміння, але з минулого року чоловік став агресивно поводитися. Поліцейські, по допомогу до яких зверталась жінка, попереджали чоловіка про неприпустимість подібної поведінки, складали протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виписували термінові заборонні приписи. За скоєння домашнього насильства суд накладав на правопорушника адміністративні стягнення у вигляді штрафу.

36-річний громадянин обіцяв виправитися, але своїх обіцянок не виконав і не припинив принижувати та залякувати дружину побиттям.

Через систематичне знущання над жінкою слідчі розпочали відносно кривдника провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України. На підставі зібраних доказів фігуранту висунули обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо подружжя, що призвело до психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої.

Одночасно жінка звернулась до суду з позовною заявою про видачу обмежувального припису відносно її чоловіка, аби мінімізувати негативний вплив від спілкування з ним. Суд ухвалив рішення заборонити кривднику наближатись до потерпілої, перебувати за місцем її мешкання, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею протягом шести місяців.

Втім, громадянин знехтував встановленими відносного нього заходами тимчасового обмеження прав. Він двічі приходив до домоволодіння, де мешкає дружина, сварився з нею, погрожував, а одного разу навіть вдарив долонею по обличчю. Випроводили правопорушника з території, до якої він не мав права наближатися, поліцейські.

Дізнавачі розпочали відносно чоловіка ще одне провадження за ст. 390-1 Кримінального кодексу України і висунули фігуранту обвинувачення в умисному невиконанні обмежувального припису.

Після закінчення досудового слідства обвинувальні акти з обох проваджень були скеровані до суду. Зауважимо, що умисне невиконання обмежувальних приписів тягне за собою покарання до двох років обмеження волі, а домашнє насильство – до двох років позбавлення волі.

Досудове розслідування слідчі та дізнавачі проводили під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Подільське районне управління поліції Одещини