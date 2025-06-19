Судитимуть жителя Одеського району, який вбив батька, помстившись за смерть собаки

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За скоєне фігуранту загрожує чималий термін увʼязнення.

Подія сталася в січні цього року в одному з сіл Таїровської селищної громади. 48-річний чоловік сповістив медиків про те, що він виявив вдома свого літнього батька без ознак життя. Прибувши за місцем виклику, лікарі виявили на тілі небіжчика поранення, про що сповістили поліцію.

Провівши першочергові слідчі дії за місцем мешкання потерпілого, поліцейські встановили, що до смерті 72-річного чоловіка причетний його 48-річний син. Останній розповів, що вдарив ножем батька, коли він спав, бо винуватив його у смерті свого хворого собаки. Старенький нібито не придбав на прохання сина для домашнього улюбленця ліки.

Проте, в ході досудового розслідування, провівши низку експертних досліджень, слідчі встановили, що знаряддям вбивства був не ніж, а самозарядний мисливський карабін, зареєстрований на фігуранта. Саме з нього останній здійснив кілька пострілів у груди батька.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті чоловіка стали спричинені йому вогнепальні кульові поранення грудної клітки з ушкодженнями внутрішніх органів.

З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, у тому числі зброю та гільзи, які пройшли експертні дослідження.

Поліцейські затримали у процесуальному порядку фігуранта, а суд, за їхнім клопотанням, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Зібравши достатню доказову базу, ми висунули затриманому обвинувачення в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Підтримувати обвинувачення в суді буде Чорноморська окружна прокуратура. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років», – зазначив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Коротченко.

Одеське районне управління поліції № 2