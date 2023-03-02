Судитимуть жителя Рівненського району, який молотком убив неповнолітню дівчину
Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом.
Нагадаємо, сьомого листопада, близько 18 години 21-річний парубок, перебуваючи за місцем свого проживання разом із дівчиною — 17-річною жителькою села Руда Красна, наніс їй молотком орієнтовно сімнадцять ударів по голові та не менше чотирьох ударів тупим предметом по тілу. Потому витягнув тіло з помешкання на прибудникову територію, по телефону повідомив про скоєне родичам та почав утікати. Виявили його у селищі Клевань.
21-річного жителя Обарова одразу затримали у порядку статті 208 КПК України.
Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, а суд помістив під варту, де він перебуває і досі.
За результатами судово-медичної експертизи смерть потерпілої настала на місці події внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з чисельними переломами кісток черепа.
Відповідно до висновку токсикологічної експертизи зловмисник був тверезий. Відтак, обставин, що обтяжують покарання слідством не встановлено.
Пом’якшуючою обставиною стало щире каяття та сприяння у розслідуванні злочину. Як пояснив він слідчим, скоїв злочин на ґрунті ревнощів.
За скоєне обвинуваченому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet