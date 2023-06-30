Судитимуть жителя Старокостянтинова, який перерізав горло військовій медсестрі

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя м. Старокостянтинів за фактом умисного вбивства ( ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагедія сталась ввечері 21 березня у Старокостянтинові.

За даними слідства, чоловік прийшов у гості до потерпілої. Між ними стався словесний конфлікт. Гість узяв кухонного ножа та встромив у шию 41-річній жінці і, не виймаючи його, перерізав їй горло.

Завдане тяжке поранення не залишило їй шансів на життя.

Тіло вбитої знайшла мати. Як виявилось, жінка працювала медичною сестрою у військовій частині та мала звання сержанта.

Наступного дня чоловіка затримали правоохоронці.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури