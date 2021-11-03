Засуджено мешканку Лисичанська, яка, відбувши строк за ґратами, повторно вчинила розбійний напад

За публічного обвинувачення Лисичанської окружної прокуратури Луганської області засуджено 29-річну місцеву мешканку за розбійний напад, поєднаний з насильством та проникненням у житло, вчинений повторно (ч. 3 ст. 187 КК України).

У ході судового розгляду прокурором доведено, що у січні 2021 року жінка, повернувшись з місць несвободи, у стані алкогольного сп’яніння вчинила розбійний напад на 89-річного пенсіонера. Проникнувши до житла, вона вимагала віддати грошові кошти та банківську картку.

Нападниця почала здавлювати шию потерпілого руками та завдала чотири удари по голові металевим гайковим ключем. Скориставшись безпорадним станом літнього чоловіка, жінка заволоділа його грошима й мобільним телефоном, а після цього зникла з місця скоєння злочину.

Також встановлено, що раніше громадянку було засуджено за напад з метою заволодіння чужим майном, який скоєно у 2017 році стосовно цього ж потерпілого. Повернувшись з місць несвободи, вона вирішила помститися пенсіонеру за проведені 4 роки 6 місяців за ґратами.

Лисичанський міський суд Луганської області, оцінивши зібрані в ході досудового розслідування та надані стороною обвинувачення докази, призначив підсудній покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Зазначимо, що це вже п’ята судимість жінки за майнові злочини. Загальний термін відбутого нею покарання у місцях позбавлення волі складає майже 10 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури