Судитимуть жителя Запорізької області, який на Черкащині вбив чоловіка

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За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який скоїв умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 64-річний житель Запорізької області, будучи внутрішньо переміщеною особою, маючи не зняту та не погашену судимість за вчинення умисного вбивства, під час конфлікту з раніше незнайомим йому місцевим жителем, наніс останньому один удар гострим предметом в шию.

Внаслідок отриманого тілесного ушкодження 37-річний потерпілий помер.

Зловмисника, який переховувався від органів правопорядку, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання від десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури

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