За процесуального керівництва прокурорів Стрийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця міста Львова за фактом умисного вбивства та наруги над тілом померлого (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 297 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у серпні цього року у місті Моршині обвинувачений вбив 50-річну мешканку Львівщини.

Так, під час розпивання спиртних напоїв, між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички, фігурант наніс численні удари по голові та тілі потерпілої. Внаслідок отриманих травм – остання померла на місці.

Після вбивства, для того щоб приховати сліди злочину, обвинувачений у ванній кімнаті квартири розчленував труп жінки.

Наразі, за клопотанням прокурора, чоловік знаходиться під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури