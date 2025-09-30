Закарпатські правоохоронці викрили одесита на підкупі прикордонника

Чоловік, який шукав способи покинути країну, повірив «ділку-переправнику» з соцмереж та виконав усі його інструкції — передав хабар прикордоннику. Проте замість бажаної подорожі чоловік отримав підозру.

Обіцянка швидкого виїзду за кордон обернулася кримінальним провадженням для жителя Одеської області. Як з’ясувалося, чоловік потрапив на ділка, який «спеціалізувався» на нелегальному переправлені військовозобов’язаних до Європи.

Сам зловмисник перебував за кордоном, тому «працював» з клієнтом виключно через один з месенджерів та вимагав чіткого виконання його вказівок. Для реалізації задуманого фігурант спробував втягнути у схему працівника прикордонної служби, запропонувавши йому «відкат» від оборудок.

На словах для «клієнта» схема здавалася простою: приїхати у Мукачево, заселитися у визначений готель, зустрітися і передати частину грошей так званому знайомому прикордоннику, який і мав забезпечити перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. Чоловік послухав ділка та надав прикордоннику «завдаток» – 500 євро, а решту мав би переказати на картку після успішної втечі.

Оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки, внутрішньої безпеки Держприкордонної служби та слідчі поліції Закарпаття затримали одесита відразу після передачі готівки працівнику ДПСУ, який діяв під керівництвом правоохоронців.

Хабародавцю вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. За надання неправомірної вигоди службовій особі йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці встановили й особу організатора схеми – ним виявися 33-річний колишній військовий, мешканець Київщини. Невдовзі його діям також буде надана правова оцінка. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України