Свадьба под Одессой превратилась в беспредел со стрельбой

В местных Telegram-каналах пишут, что стрельбу устроили чеченцы.

В селе Фонтанка под Одессой неизвестный мужчина открыл посреди улицы стрельбу из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Под Одессой устроили стрельбу на свадьбе / Скриншот с видео

Об этом сообщает «Думская«, инцидент произошел возле ТРЦ «Ривьера.» В полиции журналистам сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия. На место выехала опергруппа.

«По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план «Перехват». Личности устанавливаются»,- заявили в ведомстве.

Видео «свадьбы», тем временем, разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы. // УНИАН

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