Свадьба под Одессой превратилась в беспредел со стрельбой

В местных Telegram-каналах пишут, что стрельбу устроили чеченцы.

В селе Фонтанка под Одессой неизвестный мужчина открыл посреди улицы стрельбу из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Об этом сообщает «Думская«, инцидент произошел возле ТРЦ «Ривьера.» В полиции журналистам сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия. На место выехала опергруппа.

«По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план «Перехват». Личности устанавливаются»,- заявили в ведомстве.

Видео «свадьбы», тем временем, разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы. // УНИАН