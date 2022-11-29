У Запоріжжі припинили діяльність псевдоволонтера, який ошукав людей майже на 47 тисяч

Раніше засуджений 33-річний місцевий мешканець пропонував послуги з перевезення гуманітарного вантажу до тимчасово окупованих територій. Після отримання посилок і грошей зникав, не виконавши своїх зобов’язань. Правоохоронці викрили шахрайську схему зловмисника. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Із запровадженням воєнного стану в Україні аферисти вміло маніпулюють людськими емоціями, грають на почуттях провини, жалю, страху. Часто жертвами шахраїв стають люди, родичі яких з різних причин залишились на тимчасово окупованих територіях. Під вуаллю доброчинності вони пропонують послуги з вивезення людей на підконтрольні Україні території або послуги з доставки посилок. «Перевізник» просить перерахувати йому на картку завдаток – нібито на бензин та, отримавши гроші чи вантаж, зникає.

Саме таким чином заробляв на життя 33-річний запоріжанин. У квітні поточного року чоловік звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини, та почав реалізовуватися у псевдоволонтерстві.

Шахрайську схему зловмисника викрили розшуковці та слідчі ВП № 4 Запорізького райуправління поліції. Правоохоронці встановили, що деякий час чоловік дійсно співпрацював з волонтерською організацією. Після припинення її діяльності фігурант, користуючись доброю репутацією благочинців, свідомо розміщував в соцмережах оголошення щодо надання послуг з перевезення гумвантажу до тимчасово окупованих територій Запорізької області. Частину отриманих пакунків він залишав собі, частину реалізовував через ломбарди або третіх осіб. Отримані грошові кошти витрачав на власні потреби.

На цей час поліцейські встановили щонайменше шістьох постраждалих від шахрайських дій зловмисника. Ошуканим громадянам завдано збитків на загальну суму близько 47 тисяч гривень.

За фактом злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури. Встановлюються й інші факти та постраждалі від протиправних дій фігуранта. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо: Запорізькі поліцейські – про найпоширеніші шахрайські схеми

Відділ комунікацій поліції Запорізької області