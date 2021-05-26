Священика московського патріархату затримали під час незаконної вирубки лісу

Затримання відбулося 25 травня близько 6:30 у лісосмузі села Великий Самбир Конотопського району Сумської області.

Затриманий поліцією священнослужитель Конотопської єпархії РПЦвУ села Дептівка о. Олександр Бойко протягом тижня здійснював вирубку лісу, пише Релігійна правда.

Спиляний ліс він перевозив на авто “Фольксваген Т4” (номер ВХ7002 АР) з причепом. У момент затримання він вже був навантажений спилом лісу.

У багажному відділенні правоохоронці виявили бензопилу, а в лісосмузі – вісім свіжоспиляних пеньків.

На місці події працює оперативно слідча група нацполіції.

Ухвалено рішення щодо порушення кримінального провадження за ст. 246 ККУ «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу».