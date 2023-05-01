Так званому «депутату народної ради лнр» та п’ятьом мешканцям Луганщини повідомлено про підозру в участі у псевдореферендумі

За процесуального керівництва Луганської обласної, Сєвєродонецької та Лисичанської окружних прокуратур шістьом громадянам України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Луганськ у 2018 році обраний так званим «депутатом народної ради лнр ІІІ скликання».

Підозрюваний брав активну участь у медійних заходах, де систематично заявляв про необхідність приєднання так званої «лнр» до рф.

У вересні 2022 року «депутат» проголосував за псевдозакон про незаконний референдум щодо відокремлення територій Луганщини від України. Після цього «народна рада» звернулася до голови «лнр» для його підписання.

Ще п’ятеро фігурантів у вересні 2022 року брали участь у роботі так званих «виборчих комісій».

Одна з них очолила так звану «територіальну виборчу комісію» у місті Голубівка, інші виконували ролі «членів виборчих комісій» у містах Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Кремінна.

Вони складали списки виборців, ідентифікували осіб, що прийшли на виборчі дільниці, видавали та підраховували «бюлетені» для голосування та складали протоколи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Особам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької та Лисичанської

окружних прокуратур)